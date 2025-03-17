Ландо Норрис: «В начале 2024-го «Макларен» отставал гораздо сильнее, чем Ферстаппен сейчас, а закончил год с лучшей машиной»
Пилот «Макларена» Ландо Норрис не согласился с тем, что команде гарантированы титулы в 2025 году.
«Посмотрим. Макс [Ферстаппен] был в трех десятых [в квалификации к Гран-при Австралии]. В прошлом году мы отставали гораздо сильнее, а закончили год с лучшей машиной. Мы были более чем в половине секунды от «Ред Булл», а в итоге болид стал быстрейшим.
Знаю, Джордж [Расселл] сказал, что нам можно просто переключиться на 2026-й. Если такой настрой [у «Мерседеса»], чудесно, но у нас другой настрой. Извини, дружище.
Мы знаем, что предстоит большая работа над болидом этого года. Если расслабишься, проиграешь. В «Формуле-1» тебя настигают именно тогда, когда считаешь, что все здорово и классно.
Я действительно думаю, что мы фавориты, ведь команда проявила себя потрясающе, и болид летит. Но в каких-то гонках мы столкнемся с проблемами», – заявил Ландо.
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