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  • Ландо Норрис: «В начале 2024-го «Макларен» отставал гораздо сильнее, чем Ферстаппен сейчас, а закончил год с лучшей машиной»
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Ландо Норрис: «В начале 2024-го «Макларен» отставал гораздо сильнее, чем Ферстаппен сейчас, а закончил год с лучшей машиной»

«Макларен» далек от того, чтобы доминировать весь сезон, сообщил Норрис.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис не согласился с тем, что команде гарантированы титулы в 2025 году.

«Посмотрим. Макс [Ферстаппен] был в трех десятых [в квалификации к Гран-при Австралии]. В прошлом году мы отставали гораздо сильнее, а закончили год с лучшей машиной. Мы были более чем в половине секунды от «Ред Булл», а в итоге болид стал быстрейшим.

Знаю, Джордж [Расселл] сказал, что нам можно просто переключиться на 2026-й. Если такой настрой [у «Мерседеса»], чудесно, но у нас другой настрой. Извини, дружище.

Мы знаем, что предстоит большая работа над болидом этого года. Если расслабишься, проиграешь. В «Формуле-1» тебя настигают именно тогда, когда считаешь, что все здорово и классно.

Я действительно думаю, что мы фавориты, ведь команда проявила себя потрясающе, и болид летит. Но в каких-то гонках мы столкнемся с проблемами», – заявил Ландо.

Джордж Расселл: «Макларен» может полностью переключиться на подготовку к 2026-му – нынешний отрыв трудно превзойти»

Что случилось на Гран-при Австралии: дождевой фестиваль аварий, редчайший ляп Ферстаппена

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
logoЛандо Норрис
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
logoМерседес
Гран-при Австралии
logoДжордж Расселл
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