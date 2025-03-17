«Ферстаппен бы оказался прямо позади «Макларена». Хорнер – о том, что опоздание с пит-стопом стоило «Ред Булл» шанса на победу

Ферстаппен не смог бы победить Норриса за счет стратегии – считает Хорнер.

Руководитель «Ред Булл» подвел итоги Гран-при Австралии, отметив, что с учетом того, как развивались события по ходу заезда, у Макса Ферстаппена почти не было шансов опередить конкурентов из «Макларена »

Хорнер опроверг предположение о том, что если бы Ферстаппен после возобновления дождя на 44-м круге заезда провел свой пит-стоп раньше, а не оставался на трассе еще два круга, это могло бы помочь ему опередить Ландо Норриса и в итоге выиграть гонку:

«Нет, это не так, мы изучали данные. Макс бы оказался прямо позади «Макларена». Вот почему мы надеялись на погоду…был шанс, что именно погода даст нам возможность отыграть позицию».

Хорнер признал, что риск с тем, чтобы остаться на трассе на сликах мог бы сработать только в том случае, если бы дождь был менее продолжительным и не столь сильным:

«Да, как раз в таких моментах нужно работать с гонщиком. На первом и втором секторе мы были быстрее. А вот на третьем секторе мы в тот момент проигрывали очень много.

При этом мы знали, что дождь не будет идти долго. В такой ситуации очень важно выиграть позицию на трассе, потому что обгонять практически невозможно. Вот почему мы решили рискнуть.

В «Макларене» действовать максимально консервативно. У обоих пилотов «Макларена» были неприятные моменты вылетов. Казалось, что наша ставка может сыграть, если бы дождь ушел в сторону, то нам могло повезти.

Как бы то ни было, я поздравляю Ландо Норриса. Он очень хорошо провел гонку, а условия были трудными для всех пилотов.

В любом случае нас обнадеживает темп «Ред Булл », который мы продемонстрировали в конце гонки. Расстановка сил в отношении гоночного темпа была видна довольно четко».

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