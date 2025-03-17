Ландо Норрис: «У «Макларена» лучший болид, но соперники не должны были отстать так сильно в квалификации»

Норрис убежден, что «Макларен» выиграл в Мельбурне не только из-за машины.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис порассуждал о превосходстве своей команды по технике после победного Гран-при Австралии .

«Не знаю, почему так много обсуждают болид. Оскар [Пиастри ] и я пилотировали очень здорово [в квалификации], однако соперники не должны были отстать так сильно. Это очевидно.

Я действительно считаю, что у нас лучший болид с небольшим отрывом, не отрицаю это, но не все сводится к машине, это понятно.

Победа получилась вполне заслуженной. Мы как команда приняли правильные решения. В прошлом году мы бы не выиграли такую гонку, потому что не были лучшими в плане принятия решений. А сегодня были.

Я многим обязан команде, которая зимой упорно трудилась, чтобы быть готовой к таким дням», – сообщил британец после гонки в эфире Sky Sports.

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