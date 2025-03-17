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Ландо Норрис: «У «Макларена» лучший болид, но соперники не должны были отстать так сильно в квалификации»

Норрис убежден, что «Макларен» выиграл в Мельбурне не только из-за машины.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис порассуждал о превосходстве своей команды по технике после победного Гран-при Австралии.

«Не знаю, почему так много обсуждают болид. Оскар [Пиастри] и я пилотировали очень здорово [в квалификации], однако соперники не должны были отстать так сильно. Это очевидно.

Я действительно считаю, что у нас лучший болид с небольшим отрывом, не отрицаю это, но не все сводится к машине, это понятно.

Победа получилась вполне заслуженной. Мы как команда приняли правильные решения. В прошлом году мы бы не выиграли такую гонку, потому что не были лучшими в плане принятия решений. А сегодня были.

Я многим обязан команде, которая зимой упорно трудилась, чтобы быть готовой к таким дням», – сообщил британец после гонки в эфире Sky Sports.

Ландо Норрис: «Макларен» принял решение, обеспечившее победу, за полсекунды до заезда в боксы»

Ландо Норрис: «В начале 2024-го «Макларен» отставал гораздо сильнее, чем Ферстаппен сейчас, а закончил год с лучшей машиной»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
logoМакларен
logoФормула-1
Гран-при Австралии
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