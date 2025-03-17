Журналист Daily Mail Макэвой: «Хэмилтон общался с инженером, словно они никогда не встречались, но не был подавлен. 60 млн фунтов в год помогают пережить многое»

Британская пресса отметила отсутствие понимания между Хэмилтоном и инженером.

Известный колумнист Daily Mail Джонатан Макэвой проанализировал дебют Льюиса Хэмилтона в «Феррари», упомянув взаимодействие с новым гоночным инженером Риккардо Адами на Гран-при Австралии .

«Переход Льюиса Хэмилтона в «Феррари» уже отдает прощальным туром. Он полон решимости наслаждаться этим путешествием, даже если оно выйдет таким же ухабистым, как в эти выходные.

Он финишировал десятым из 14 выживших в этой дождевой гонке, признал, что уверенности недостает, и общался по радио со своим новым гоночным инженером Риккардо Адами так, словно они никогда не встречались, но все равно не был подавлен.

Днем ранее, после восьмого места в квалификации, уступив одну позицию напарнику Шарлю Леклеру, он улыбался от уха до уха, как будто угадал шесть чисел в лотерее. В каком-то смысле он угадал восемь цифр – 60 миллионов фунтов в год, а это помогает пережить многое, как и красный цвет, о котором он мечтал всю жизнь», – написал журналист.

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