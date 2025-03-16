Фернандо Алонсо об аварии: «Увидел, что посреди трассы был рассыпан гравий, и в следующий момент меня развернуло»

Алонсо объяснил причину аварии в гонке в Мельбурне.

Пилот «Астон Мартин » подвел итоги Гран-при Австралии, рассказав о том, что причиной потери контроля над машиной и аварии, вероятно, стал гравий, по которому испанец проехал непосредственно перед инцидентом.

«Инцидент произошел просто на ровном месте. Я был немного удивлен, что внезапно потерял контроль над машиной. Я не проехал тот участок трассы шире, чем раньше. Я просто увидел, что посреди трассы в том месте был рассыпан гравий, и в следующий момент меня развернуло.

Да, этот инцидент дорого нам обошелся, но я не знаю, что я мог сделать иначе. Постараемся все проанализировать и стать лучше. Думаю, что в этом инциденте нам просто немного не повезло.

В тот момент я ехал 10-м, Антонелли был 11-м, так что я не знаю, сумел бы я в итоге набрать очки или нет. Но я надеюсь, что мы сможем прибавить. Уже через пять дней у нас будет новый шанс, и это хорошо.

Думаю, наш темп был сравним с соперниками из середины пелотона. Я боролся с Гасли, Антонелли был явно быстрее, но обогнать нас было не так уж просто. Так что в целом мы в борьбе», – рассказал Алонсо .

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