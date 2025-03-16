Гельмут Марко: «Для реального шанса на победу нужен был более сильный дождь»

Марко считает, что «Ред Булл» не смог бы победить в Австралии .

Советник «Ред Булл » поделился мнением о втором месте Макса Ферстаппена на Гран-при Австралии.

«У нас очень высокий уровень износа шин. Для реального шанса на победу нужен был более сильный дождь. Но мы довольны результатом. Когда речь заходит об износе резины, «Макларен » оказывается просто лучше. Нам нужно над этим поработать.

Думаю, даже если бы мы зашли на пит-стоп на круг раньше, мы бы все равно вернулись на трассу на второй позиции. Думаю, [решение остаться на трассе лишний круг] стоило риска. По крайней мере мы не ждали так же долго, как «Феррари », – отметил Марко .

Гран-при Австралии-2025. Норрис выиграл дождевую гонку, Ферстаппен – 2-й, Расселл – 3-й

