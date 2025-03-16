Гельмут Марко: «Для реального шанса на победу нужен был более сильный дождь»
Марко считает, что «Ред Булл» не смог бы победить в Австралии .
Советник «Ред Булл» поделился мнением о втором месте Макса Ферстаппена на Гран-при Австралии.
«У нас очень высокий уровень износа шин. Для реального шанса на победу нужен был более сильный дождь. Но мы довольны результатом. Когда речь заходит об износе резины, «Макларен» оказывается просто лучше. Нам нужно над этим поработать.
Думаю, даже если бы мы зашли на пит-стоп на круг раньше, мы бы все равно вернулись на трассу на второй позиции. Думаю, [решение остаться на трассе лишний круг] стоило риска. По крайней мере мы не ждали так же долго, как «Феррари», – отметил Марко.
Гран-при Австралии-2025. Норрис выиграл дождевую гонку, Ферстаппен – 2-й, Расселл – 3-й
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
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