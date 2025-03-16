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Льюис Хэмилтон: «Гонка прошла намного хуже, чем я думал. Держался столько, сколько мог»

Хэмилтон разочарован дебютной гонкой за «Феррари».

Пилот «Феррари» поделился впечатлениями от 10-го места на Гран-при Австралии.

«Гонка получилась сложной и прошла намного хуже, чем я думал. Болидом было очень, очень сложно управлять. Что касается меня, то я просто доволен, что удержался подальше от стен – ведь именно туда большую часть времени сносило машину.

Предстоит многое почерпнуть из сегодняшней гонки. Я продолжаю привыкать к работе нового двигателя в дождевых условиях. Он требует других настроек, другого подхода к пилотажу и других настроек на руле.

Я держался столько, сколько мог, в какой-то момент даже вышел в лидеры. Мне просто не хватало указаний касательно количества ожидаемого дождя. Думаю, мы упустили свой шанс», – сказал Хэмилтон.

Гран-при Австралии-2025. Норрис выиграл дождевую гонку, Ферстаппен – 2-й, Расселл – 3-й
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
Гран-при Австралии
logoЛьюис Хэмилтон
logoФеррари
logoФормула-1
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