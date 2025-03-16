Макс Ферстаппен: «Очень рад тому, что в принципе добрался до финиша, сумев заработать довольно много очков»

Ферстаппен остался доволен результатом Гран-при Австралии.

Пилот «Ред Булл» подвел итоги гонки в Мельбурне, отметив, что с учетом всех обстоятельств его более чем устроил финиш на второй позиции:

«Разумеется, это была очень трудная гонка. Но да, в конце было весело. Ландо допустил небольшую ошибку на входе в шестой поворот, потерял скорость, и в этот момент я смог приблизиться к нему и включить DRS.

Я подобрался близко, но обгонять на этой трассе очень сложно. Но да, это было здорово. Последние круги, когда ты атакуешь на пределе и борешься за победу.

Вообще я очень рад тому, что в принципе добрался до финиша, сумев заработать довольно много очков. Для нас это неплохое начало сезона».

Ферстаппен объяснил решение остаться на трассе на сликах после возобновления дождя, когда Норрис сразу поехал в боксы:

«Ну, мне кажется, что с начала дождь был совсем легким, но они вылетели с трассы и поэтому немного запаниковали, подумав, что им срочно нужно ехать на пит-стоп. И когда они уехали в боксы, я решил остаться на трассе. Первый круг я проехал нормально, но затем дождь, к сожалению усилился, дальняя сторона трассы намокла, поэтому нам тоже пришлось ехать на пит-стоп.

Но я думаю, что даже если бы мы провели свой пит-стоп кругом ранее, то все равно остались бы на втором месте. И я думаю, что риск того стоил. Да, на сликах ехать по такой трассе было довольно нервно, но в целом все нормально.

Что касается болида «Ред Булл », то в целом все работало так, как мы и ожидали. Как вы могли видеть, на первом отрезке нам не хватало скорости в сравнении с «Маклареном ». Хотя в итоге я все равно заработал на 18 очков больше, чем в прошлом году в Мельбурне, так что я доволен результатом».

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