Шарль Леклер: «Макларен» находится впереди, но после такого дня можно говорить о желании побороться за поул»

Леклер хочет побороться за поул в Мельбурне.

Пилот «Феррари » подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Австралии, а также оценил текущие перспективы команды.

«Пока рано делать выводы, более четкое понимание скорости команд мы получим только в завтрашней квалификации. В целом пятница прошла хорошо и мы с нетерпением ждем завтрашнюю квалификацию, в которой будем нацеливаться на завоевание поула.

Что касается конкурентов, то некоторые из них, возможно, еще скрывают свою истинную скорость. Но я уверен, что впереди, на первом месте, находится «Макларен ». У «Ред Булл » же, как кажется, в данный момент есть проблемы, хотя в случае с ними никогда не знаешь наверняка. Более того, у них есть Макс Ферстаппен , а Макса точно никогда не стоит сбрасывать со счетов. Так что мне хочется быть осторожным в прогнозах, хотя после такого дня, как сегодня, у нас есть полное право говорить о желании побороться за поул», – рассказал Леклер.

Гран-при Австралии-2025. 2-я практика. Леклер – 1-й, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й