Шарль Леклер: «Макларен» находится впереди, но после такого дня можно говорить о желании побороться за поул»
Пилот «Феррари» подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Австралии, а также оценил текущие перспективы команды.
«Пока рано делать выводы, более четкое понимание скорости команд мы получим только в завтрашней квалификации. В целом пятница прошла хорошо и мы с нетерпением ждем завтрашнюю квалификацию, в которой будем нацеливаться на завоевание поула.
Что касается конкурентов, то некоторые из них, возможно, еще скрывают свою истинную скорость. Но я уверен, что впереди, на первом месте, находится «Макларен». У «Ред Булл» же, как кажется, в данный момент есть проблемы, хотя в случае с ними никогда не знаешь наверняка. Более того, у них есть Макс Ферстаппен, а Макса точно никогда не стоит сбрасывать со счетов. Так что мне хочется быть осторожным в прогнозах, хотя после такого дня, как сегодня, у нас есть полное право говорить о желании побороться за поул», – рассказал Леклер.
Гран-при Австралии-2025. 2-я практика. Леклер – 1-й, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й
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