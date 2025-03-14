Оскар Пиастри: «Не хотим просто постараться попасть на подиум, «Макларен» стремится занять первое место»
Пилот «Макларена» подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Австралии, а также рассказал о том, что в гонке будет стараться занять первое место.
«Шансы попасть на подиум? Трудно сказать. В воскресенье погодные условия будут совсем другими, и это внесет в работу определенные коррективы. Но я думаю, что у нашей машины достаточно хороший темп.
«Феррари» сегодня выглядела весьма быстрой, да и «Мерседес» в каких-то моментах тоже. Так что да, в целом для нас все выглядит неплохо, но мы не хотим просто постараться попасть на подиум, мы хотим стремиться занять первое место», – рассказал Пиастри.
Гран-при Австралии-2025. 2-я практика. Леклер – 1-й, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й
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