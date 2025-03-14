Фернандо Алонсо: «В сезоне 24 пятницы – можете спрашивать что угодно, я не отвечу»
Лидер «Астон Мартин» Фернандо Алонсо сообщил, что не видит смысла в интервью после первых тренировок.
«Что я понял о болиде? Ничего – если что-то и понял, не скажу.
Мы приходим сюда, потому что это обязательно. Но говорить не о чем. Мы только что выпрыгнули из болида. Таких пятниц [в сезоне] 24 – можете спрашивать что угодно, я не отвечу.
Теперь мне надо изучить сегодняшнюю работу с командой, за закрытыми дверями. Мы проехали круги, болид едет, мотор живой, тормоза работают нормально, коробка передач переключает передачи вверх и вниз – все хорошо», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1» после пятничных сессий в Австралии.
Рейтинг силы в «Формуле-1» перед сезоном: доминирования не будет?
«Астон Мартин» начал использовать собственную аэродинамическую трубу
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий