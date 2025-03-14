Фернандо Алонсо: «В сезоне 24 пятницы – можете спрашивать что угодно, я не отвечу»

Алонсо не будет отвечать на вопросы журналистов по пятницам.

Лидер «Астон Мартин» Фернандо Алонсо сообщил, что не видит смысла в интервью после первых тренировок.

«Что я понял о болиде? Ничего – если что-то и понял, не скажу.

Мы приходим сюда, потому что это обязательно. Но говорить не о чем. Мы только что выпрыгнули из болида. Таких пятниц [в сезоне] 24 – можете спрашивать что угодно, я не отвечу.

Теперь мне надо изучить сегодняшнюю работу с командой, за закрытыми дверями. Мы проехали круги, болид едет, мотор живой, тормоза работают нормально, коробка передач переключает передачи вверх и вниз – все хорошо», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1» после пятничных сессий в Австралии .

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