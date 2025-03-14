Андреа Кими Антонелли: «С каждым кругом все увереннее чувствую себя за рулем болида»
Антонелли поделился впечатлениями от пятничных практик.
Пилот «Мерседеса» подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Австралии, отметив, что в целом остался доволен работой болида.
«День получился весьма позитивным. Нам нужно поработать над улучшением квалификационного темпа, постараться эффективнее удерживать шины в оптимальном температурном диапазоне. Но в целом ощущения очень хорошие.
В конце я допустил небольшую ошибку, но я с каждым кругов все увереннее чувствую себя за рулем болида, а темп на длинной дистанции сегодня был очень неплохим», – рассказал Антонелли.
Гран-при Австралии-2025. 2-я практика. Леклер – 1-й, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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