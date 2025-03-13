Шарль Леклер: «Мне советы Хэмилтона нужны намного больше, чем ему мои»
Пилот «Феррари» отметил, что его новый напарник по команде не столкнулся ни с какими проблемами при адаптации к работе в новой команде.
По словам Леклера, он всегда готов дать Льюису совет по интересующей его теме, но сам считает, что Хэмилтон может дать ему гораздо больше полезных советов в области гонок, чем он ему.
«Честно говоря, не думаю, что Льюису нужны от меня какие-то советы. Наверняка можно говорить только об одном – что эта команда и это окружение знакомы мне намного лучше, чем ему. Но да, Льюис прекрасно зарекомендовал себя перед командой и уже наладил со всеми общение, ему это легко дается.
Думаю, этот процесс будет длительным, Льюис будет постепенно все больше узнавать о работе болида «Феррари». Как и все больше узнавать об особенностях работы команды.
Но да, мы с ним многое обсуждаем. Пока я даю ему советы в основном в отношении выбора еды. Но Льюис знает, что если ему что-то понадобится, я всегда отвечу на его вопросы, никаких проблем.
Но, опять же, я думаю, что мне советы Льюиса нужны намного больше, чем ему мои», – рассказал Леклер.
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