Шарль Леклер: «Цель «Феррари» – выиграть чемпионский титул, вне зависимости от того, как пройдет первая гонка сезона»

Леклер оценил перспективы «Феррари» на Гран-при Австралии.

Пилот Скудерии рассказал, что команда надеется добиться прогресса в работе с болидом и спокойно оценивает свои шансы.

«Как и всегда, мы сосредоточены на себе. Мы должны как можно лучше подготовиться к гоночному уик-энду. И мы применим на практике все результаты проделанной работы на симуляторе – на основе данных, полученных на предсезонных тестах.

По ощущениям, «Макларен» в Бахрейне смотрелся очень сильно, но я не знаю, стоит ли ждать того же на этапе в Мельбурне, ведь здесь довольно специфическая трасса.

Посмотрим – может быть, мы находимся чуть позади, а может и чуть впереди. Ясно, что мы надеемся оказаться впереди, но если этого не случится, то как и раньше мы будем сохранять спокойствие и работать. Наша цель – выиграть чемпионский титул, вне зависимости от того, как пройдет первая гонка сезона.

Проблем с балансом машины у нас нет. Просто на тестах мы пробовали разные варианты настроек болида, стараясь определить направление, в котором нам нужно будет работать в развитии машины в первых Гран-при и по ходу сезона в целом. Мы хотели как можно лучше понять, как работает наша машина, и команда, как мне кажется, хорошо с этим справилась», – рассказал Леклер .

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