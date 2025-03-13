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Тото Вольфф: «С точки зрения скорости Антонелли находится на одном уровне с Расселлом. Но Кими очень многому нужно учиться»

Вольфф оценил перспективы состава пилотов «Мерседеса».

Исполнительный директор немецкой команды рассказал, что доволен сделанным выбором и поделился ожиданиями от Андреа Кими Антонелли и Джорджа Расселла в предстоящем сезоне:

«Когда мы решили пойти за Кими, для нас было ясно, кого мы получим – молодого гонщика, который продемонстрировал колоссальный талант в молодежных сериях с тех пор, когда мы вообще его заметили.

Кими нужно время, его главная задача – постепенно развиваться, учить трассы и выйти на пик формы к следующему сезону, когда в «Ф-1» пройдет смена технического регламента. Это значит, что в предстоящем сезоне у него будут временами отличные результаты, а временами его ждут трудные гонки.

Я сразу сказал Джорджу Расселлу: «Мы не ждем, что ты все время будет громить Кими». Мы бы не наняли Кими, если бы считали, что это может произойти. Так что да, я верю, что с точки зрения скорости Кими будет находиться на одном уровне с Джорджем. При этом ему предстоит еще очень многому научиться с точки зрения работы с шинами, на дистанции, его обучение и развитие будет проходить быстро».

Вольфф добавил, что команда уже решила сделать ставку на гонщиков из собственной молодежной системы и в данный момент потеряла всякий интерес к возможному приглашению Макса Ферстаппена:

«Нам нужно сконцентрироваться на текущем составе пилотов. Нам нужно делать максимум с тем, что у нас есть. Я не флиртую с другими, если у нас уже есть хорошо сложившиеся отношения. Это касается и нынешнего сезона. Так что нет, в данный момент мы этот вариант не рассматриваем».

Новый мессия, комик и питбуль с лицом ребенка. Все герои «Ф-1» – суперкратко

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
logoДжордж Расселл
logoТото Вольфф
logoАндреа Кими Антонелли
logoФормула-1
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logoМакс Ферстаппен
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