Вероятность дождевого Гран-при Австралии выросла до 70 процентов

Старт сезона «Ф-1» на Гран-при Австралии будет дождевым.

По предварительному прогнозу, вероятность дождя в воскресенье к моменту начала Гран-при Австралии на начало недели составляла 64 процента.

Согласно обновленным данным, при текущем направлении ветра вероятность сильного дождя в гонке возросла до 70 процентов.

Как уже сообщалось, в Тасмановом море у побережья Тасмании и Новой Зеландии сформировалась огромная штормовая зона. Ее смещение в сторону Мельбурна в воскресенье утром считается весьма вероятным.

При этом пятничные и субботние сессии должны пройти в жаркую и ясную погоду.

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