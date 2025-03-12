Вероятность дождевого Гран-при Австралии выросла до 70 процентов
Старт сезона «Ф-1» на Гран-при Австралии будет дождевым.
По предварительному прогнозу, вероятность дождя в воскресенье к моменту начала Гран-при Австралии на начало недели составляла 64 процента.
Согласно обновленным данным, при текущем направлении ветра вероятность сильного дождя в гонке возросла до 70 процентов.
Как уже сообщалось, в Тасмановом море у побережья Тасмании и Новой Зеландии сформировалась огромная штормовая зона. Ее смещение в сторону Мельбурна в воскресенье утром считается весьма вероятным.
При этом пятничные и субботние сессии должны пройти в жаркую и ясную погоду.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
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