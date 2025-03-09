Ландо Норрис: «На данный момент наибольшие ограничения в возможностях болида «Макларена» касаются поведения задней оси»
Пилот британской команды отметил, что в «Макларене» должны сосредоточить свои усилия на работе над улучшением поведения задней оси болида. Поскольку сейчас задняя часть машины порой может вести себя непредсказуемо.
«Мы по-прежнему быстры, просто гонщики всегда на что-то жалуются, нам всегда хочется улучшить машину в каждой области, будь то поведение передней части машины, задней части, или вообще целиком. Мы постоянно исследуем границы возможного.
На данный момент наибольшие ограничения в возможностях болида касаются поведения задней оси – что одновременно и хорошо, и плохо.
Плохо, потому что порой машиной становится очень непросто управлять, ее поведение становится непредсказуемым, но в этом и заключается моя работа – выжать максимум в имеющихся условиях, стараться быть на высоте.
И в то же время данная проблема дает команде понять, на чем именно нам нужно сосредоточиться в работе над машиной в ее дальнейшем развитии. Мы можем сосредоточить свои усилия на работе над конкретной областью. Так что да, в этом есть как свои плюсы, так и минусы», – рассказал Норрис.
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