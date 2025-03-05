Джордж Расселл: «Победа или даже доминация какой-то команды на Гран-при Австралии не будет означать, что так продлится весь сезон»

Расселл высказался о предстоящем Гран-при Австралии.

Пилот «Мерседеса » рассказал, что считает более оптимальным вариантом начинать сезон «Формулы-1» в Мельбурне, чем в Бахрейне.

Также Расселл отметил, что результат Гран-при Австралии вряд ли даст представление о том, какая команда будет фаворитом всего сезона.

«Здорово, что сезон стартует в Мельбурне. Там отличное место, хотя добираться туда, конечно, довольно утомительно. При этом в последние годы, когда Гран-при Австралии был третьим этапом сезона, было еще сложнее. Потому что тебе приходилось лететь туда после тяжелого старта сезона – с тестами, а затем и гонкой в Бахрейне. В то же время на самом старте сезона проводить такую гонку легче – потому что обстановка немного спокойнее, и это не так сильно сказывается на организме. Так что, как по мне, именно Гран-при Австралии должен открывать сезон.

Что касается перспектив «Мерседеса», то на примере хотя бы прошлого сезона можно увидеть, что отследить какие-то тенденции того, когда болиды разных команд смотрятся хорошо, а когда плохо, очень трудно.

Поэтому я думаю, что победа или даже доминация какой-то команды на Гран-при Австралии не будет означать, что так продлится весь сезон. Вот если какая-то команда выиграет все четыре первых гонки сезона – это будет показателем», – рассказал Расселл.

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