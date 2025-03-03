«Вероятно, с инженером найдем какое-то новое выражение». Льюис Хэмилтон не будет использовать сочетание «hammer-time» в «Феррари»

Хэмилтон рассказал о процессе адаптации в «Феррари».

Льюис отметил, что ему приходится ко многому привыкать и что он продолжает учить новые выражения и обозначения, которыми пользуются инженеры в Скудерии.

Также Хэмилтон сообщил, что в работе с новым инженером не будет использовать ставшее фирменным выражение hammer-time.

Питер Боннингтон при работает с Льюисом в «Мерседесе » использовал словосочетание hammer-time (примерный перевод – «поднажми») в те моменты, когда от Хэмилтона требовалось атаковать на пределе в ключевые моменты гонки – обычно это касалось круга перед заездом в боксы после того, как кто-то из соперников первым заезжал на пит-стоп в попытке сделать «андеркат».

В свою очередь в «Феррари » Хэмилтон уже работает с новым гоночным инженером – Риккардо Адами.

«Мы с моим инженером пока не обсуждали этот вопрос. А еще я не знаю, как эта фраза будет звучать с итальянским акцентом. Так что я скорее подберу какое-то итальянское слово (для обозначения момента, когда нужно атаковать). Мы, вероятно, найдем какое-то новое выражение.

Вообще у итальянцев чуть другие выражения и названия для разных вещей. Ну, антипробуксовочная система так и называется. Но вот некоторые другие части, в области геометрии, называются немного иначе.

У меня все это записано в компьютере и я день и ночь изучаю эти выражения, чтобы быть полностью уверенным в том, о чем идет речь при обсуждении тех или иных компонентов.

Я двенадцать лет проработал в другом месте и привык к тому, как все это называлось именно там. И я точно знал, о чем идет речь. Теперь же во время брифингов, когда инженеры упоминают какой-то компонент, я всегда сразу стараюсь переспросить, о чем идет речь. И все это тоже часть процесса обучения, что делает этот вызов еще интереснее», – рассказал Хэмилтон.

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