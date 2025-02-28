Андреа Стелла: «Помимо команд из топ-4, вполне конкурентоспособным смотрится «Уильямс»
Руководитель «Макларена», отвечая на вопрос о расстановке сил и командах, которые могут вклиниться в борьбу прошлогодней топ-4 за самые высокие места, выделил «Уильямс».
«Если говорить о скорости на одном быстром круге, то помимо команд из топ-4, вполне конкурентоспособным смотрится «Уильямс».
Понятно, что я сейчас говорю очевидные вещи, поскольку я уверен, что все и сами могут прекрасно видеть доступные данные. По которым ориентируюсь и я сам.
Интересно то, что «Уильямс», например, довольно сильно смотрится на втором секторе, а на этом секторе нужно не только тормозить и разгоняться, там есть и пара среднескоростных поворотов. Так что «Уильямс», возможно, добился прогресса в данной области», – рассказал Стелла.
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