81-летний Марко посетит все Гран-при в 2025 году: «Я в отличной форме, занимаюсь йогой и работаю на тренажере»

Марко сообщил, что вновь будет работать на всех гонках сезона.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко, которому в апреле исполнится 82 года, рассказал о своей форме перед стартом сезона-2025.

– Вы снова будете на всех гонках в этом году?

– Разумеется. Я хорошо восстановился и нахожусь в отличной форме.

– Как вы перезарядили батарейки?

– Я работал как обычно [в офисе в Граце] и проводил много времени в лесу. Также я занимаюсь йогой и упражнениями на растяжку. Я понимаю, что надо что-то делать. В последнее время я регулярно работаю на тренажере.

– Следуете примеру [знаменитого австрийского горнолыжника] Херманна Майера?

– У него можно многому научиться. То, как он восстановился после серьезной травмы – нечто уникальное. Но у меня и близко нет таких нагрузок.

Гельмут Марко: «Продолжаю работать ради Ферстаппена и сохранения духа «Ред Булл» и Матешица. Никогда не чувствовал такую связь с гонщиком»