81-летний Марко посетит все Гран-при в 2025 году: «Я в отличной форме, занимаюсь йогой и работаю на тренажере»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко, которому в апреле исполнится 82 года, рассказал о своей форме перед стартом сезона-2025.
– Вы снова будете на всех гонках в этом году?
– Разумеется. Я хорошо восстановился и нахожусь в отличной форме.
– Как вы перезарядили батарейки?
– Я работал как обычно [в офисе в Граце] и проводил много времени в лесу. Также я занимаюсь йогой и упражнениями на растяжку. Я понимаю, что надо что-то делать. В последнее время я регулярно работаю на тренажере.
– Следуете примеру [знаменитого австрийского горнолыжника] Херманна Майера?
– У него можно многому научиться. То, как он восстановился после серьезной травмы – нечто уникальное. Но у меня и близко нет таких нагрузок.
Гельмут Марко: «Продолжаю работать ради Ферстаппена и сохранения духа «Ред Булл» и Матешица. Никогда не чувствовал такую связь с гонщиком»
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