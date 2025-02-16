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Карлос Сайнс: «Есть много вещей, о которых я могу рассказать в «Уильямсе», в команде мне задают много вопросов»

Сайнс готов помогать «Уильямсу» с развитием команды.

Пилот «Уильямса» рассказал о том, что старается делиться с сотрудниками своей новой команды всем своим опытом работы в последние годы. В частности, рассказывая об особенностях работы команды «Феррари» и вещах, которые бы в «Уильямсе» могли перенять и реализовать самостоятельно.

«У меня есть много вещей, о которых я могу рассказывать – вещей из моего прошлого. Что для меня очень важно, и что мне нравится в этой команде – это то, что они сами рады возможности послушать меня, получить нужную информацию, ребята задают мне много вопросов.

И на каждом брифинге, на котором я присутствую, каждый сотрудник может свободно узнать у меня интересующую команду информацию, и эти брифинги получаются довольно продолжительными. По плану на брифинг выделяется час, но мы каждый раз превышаем это время.

Я вижу в этой команде мотивацию, желание, правильный настрой. Вижу людей, которые хотят как можно быстрее организовать рабочий процесс и понять, что команда сможет извлечь из той информации, которую я могу ей сообщить, чтобы сделать «Уильямс» конкурентоспособнее.

Не вдаваясь в технические подробности – потому что их слишком много, – я могу сказать, что по ощущениям все те моменты и решения, о которых я рассказывал команде, были в итоге реализованы, и скоро могут дать эффект.

Еще очень важно и то, что Алекс очень открыто и подробно рассказал мне обо всех секретах и особенностях болидов «Уильямса» и 2024, и 2023 года. Болидов, от которых мы пришли к нынешней машине. Это здорово помогает и в вопросе обратной связи, и в работе по определению дальнейшего направления для развития», – рассказал Сайнс.

Все зарплаты гонщиков «Ф-1»: треть банка зарабатывает пара из «Феррари»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФормула-1
logoУильямс
logoФеррари
logoАлександр Албон
logoКарлос Сайнс
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