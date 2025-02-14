Мартин Брандл: «У Норриса есть все необходимое для борьбы за титул»

Брандл оценил шансы Норриса на титул.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» считает, что у Ландо Норриса будут шансы выиграть чемпионат и победить Макса Ферстаппена , если он сам будет готов вести жесткую борьбу на трассе.

«Думаю, Ландо знает, что он должен делать. Сейчас он стал намного опытнее. У него на счету есть победы в гонках. В прошлом году он выиграл две гонки, стартуя с первого ряда и доминируя в заезде. Думаю, у него есть все необходимое.

Теперь у Ландо есть опыт побед и борьбы за лидерство. Полагаю, теперь он и сам верит, что способен выиграть чемпионат. Однако ему предстоит как следует поработать локтями, а лучше еще и прикрепить к ним лезвия, ведь ему предстоит борьба колесо в колесо с Максом Ферстаппеном.

И так придется действовать всем – потому что именно так борьбу ведет сам Макс. Он любит жесткую борьбу. Так он и выиграл четыре титула. Но я не сомневаюсь, что в этом году нас ждет невероятно плотная борьба», – рассказал Брандл .

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