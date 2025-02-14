Оскар Пиастри о борьбе с Ферстаппеном: «Заранее никогда не знаешь – Лоусон может преподнести сюрприз всем нам»

Пиастри высказался о новом напарнике Ферстаппена в «Ред Булл».

Пилота «Макларена» спросили, как он смотрит на сезон-2025 с точки зрения возможно новой серии соперничества между гонщиками «Макларена » и «Ред Булл » в борьбе за титул. И сможет ли Лиам Лоусон навязать борьбу Максу Ферстаппену .

«Очевидно, там будет совсем другая динамика. Я думаю, что Лиам Лоусон будет выступать хорошо, так что вряд ли нас ждет (явный перевес одного пилота над другим)…хотя понятно, что Макс уже сложившийся гонщик и мы все знаем, насколько он силен.

При этом мне кажется, что в наличии очень сильного напарника по команде есть и свои преимущества – ведь пилоты все равно учатся друг у друга. Нам с Ландо это здорово помогает, ведь мы оба стремимся стать еще быстрее.

Вполне естественно, что тот, кто выиграет титул, будет этого в полной мере достоин. Вне зависимости от фигуры напарника. Потенциально, с точки зрения возможности того, что напарники будут отбирать друг у друга очки, Максу, вероятно, будет чуть проще. Хотя заранее никогда не знаешь – Лиам Лоусон может преподнести сюрприз всем нам. Ведь я знаю, насколько он сильный гонщик, мы выступали в одних сериях на протяжении нескольких лет», – рассказал Пиастри .

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