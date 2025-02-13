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Первый шлем Сайнса в «Уильямсе»

Карлос Сайнс представил свой первый шлем после перехода в «Уильямс».

Гонщик добавил синий к традиционным для себя красному и желтому – цветам флага Испании.

Том Кристенсен: «Лоусон – верный выбор для «Ред Булл», но Сайнс был бы идеальным решением»

Фото: соцсети Карлоса Сайнса

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoКарлос Сайнс
шлемы
logoстиль
logoФормула-1
logoУильямс
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