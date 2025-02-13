Первый шлем Сайнса в «Уильямсе»
Карлос Сайнс представил свой первый шлем после перехода в «Уильямс».
Гонщик добавил синий к традиционным для себя красному и желтому – цветам флага Испании.
Том Кристенсен: «Лоусон – верный выбор для «Ред Булл», но Сайнс был бы идеальным решением»
Фото: соцсети Карлоса Сайнса
Опубликовал: Михаил Ширяев
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