Первый шлем Сайнса в «Уильямсе»

Карлос Сайнс представил свой первый шлем после перехода в «Уильямс ».

Гонщик добавил синий к традиционным для себя красному и желтому – цветам флага Испании.

Том Кристенсен: «Лоусон – верный выбор для «Ред Булл», но Сайнс был бы идеальным решением»

Фото: соцсети Карлоса Сайнса