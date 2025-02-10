Механик «Ред Булл» о мате: «Не считаем, что Ферстаппен груб с нами. Ответственность за детей – на родителях, а не на звездах»

Сотрудник «Ред Булл» рассказал, как в команде относятся к брани Ферстаппена.

Механик «Ред Булл » Калум Николас поделился мнением о матных словах со стороны Макса Ферстаппена и пилотов «Формулы-1» в целом.

«Мы слышим, как гонщики матерятся по радио в гонке, в борьбе, и они могут использовать грубые слова. Но важно помнить, что они находятся под большим давлением.

Мы никогда не сидим в боксах и не думаем после таких комментариев: «О, не могу поверить, что он груб с нами». Подобное просто не в природе людей, которые работают в «Ф-1». Это среда с высоким давлением. Кроме того, нецензурные слова могут использоваться не как оскорбление. Иногда в боксах звучат такие слова, и люди улыбаются. Это не обязательно передает настроение, это просто слово», – заявил специалист.

Николас также высказался о влиянии гонщиков на детей:

«У меня шестилетняя дочь, и я ей говорю: «Слушай, есть слова, которые уместны в какой-то ситуации и неуместны в другой».

Часто утверждают, мол, на этих звездах ответственность, они примеры для подражания. Я отвечаю: на мой взгляд, ответственность за то, чтобы научить своего ребенка, что уместно в какой-то обстановке, а что неуместно, лежит на мне как на родителе. Считаю, ты сам должен взять на себя такую ответственность, а не ожидать, что кто-то другой будет твоим примером для подражания».

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