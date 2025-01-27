MotoGP. «Альпин» стала главным партнером команды «Прамак»

«Альпин» будет сотрудничать с командой «Прамак» в MotoGP.

Французский производитель спорткаров объявил о сотрудничестве с командой «Прамак » в сезоне-2025.

В прошлом году «Прамак» стал первой с 2001 года независимой командой, чей пилот сумел выиграть чемпионат MotoGP.

Титульным спонсором «Прамака» останется компания «Прима», однако в «Альпин» в рамках данного сотрудничества расширят свое присутствие в гонках – собственные команды у «Альпин » есть в «Формуле-1» и в WEC.

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