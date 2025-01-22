Никита Мазепин: «Я 18 лет потратил на автоспорт – теперь для меня это хобби, а не профессиональная деятельность»

Мазепин прокомментировал завершение профессиональной карьеры.

Бывший пилот «Формулы-1» продолжает участвовать в гонках – недавно Никита выступил суточном марафоне в Дубае в рамках чемпионата 24H Series в классе GT3.

Тем не менее, по словам Мазепина, гонки больше не являются для него профессиональной деятельностью, и он будет стараться построить карьеру в других областях.

«Да, иногда в жизни приходится для открытия новых дверей закрывать старые. Хочу отметить, что я сказал про завершение своей карьеры в «Формуле-1» исходя из того, что сегодня не вижу возможности ее реализовать в силу юридических трудностей, которые препятствовали моему возвращению в чемпионат мира.

На своем примере я выяснил, что санкции очень быстро вводятся. Но даже после того, как Евросоюз отменил основные санкции, другие страны, которые повторили их в отношении меня, к сожалению, не спешат исполнить решение суда, которое показало, что ограничительные меры были введены ошибочно и неправомерно.

Я 18 лет потратил на автоспорт, но любые мои выступления с сегодняшнего дня для меня будут являться хобби, а не профессиональной деятельностью. Сегодня я вижу себя больше как бизнесмен, предприниматель. У меня есть очень хорошее образование: я магистр МГУ, сейчас, дай бог, получится параллельно со своей рабочей деятельностью закончить и аспирантуру, а дальше, возможно, будет и докторантура.

В последние два года я много времени уделял своему образованию и его подтверждению в виде диплома. Знаете, главная причина для завершения карьеры в «Формуле-1», помимо распределения своего ресурса, и это важно для меня, чтобы общественность начала воспринимать Никиту Мазепину как человека, связанного с бизнесом, предпринимательством, а не как спортсмена», – рассказал Мазепин в интервью «Матч ТВ».

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