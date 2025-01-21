Алекс Албон: «Считаю, что сезон-2024 был лучшим в карьере Ферстаппена»
Пилот «Уильямса» отметил, что прошедший чемпионат Макс провел на очень высоком уровне, учитывая то, что он сумел достаточно уверенно защитить титул чемпиона, несмотря на серьезную конкуренцию со стороны «Макларена» и Ландо Норриса.
«Считаю, что сезон-2024 был лучшим в карьере Макса. Да, его сезон-2021 получился особенным, но там была настоящая битва. В то же время в прошлом сезоне Макс смотрелся очень здорово и сумел продемонстрировать все свое мастерство, не только с точки зрения времени прохождения круга, но и борьбы на трассе в гонках, умении распределять силы по ходу гоночного уик-энда, ну и так далее.
Даже когда мы все увидели, что машина «Ред Булл» стала работать не очень хорошо, Макс все равно продолжил показывать хорошие результаты, не давая Ландо Норрису сократить отставание по ходу сезона. И вот это, на мой взгляд, действительно впечатляет.
В какой-то степени Макс проявил зрелость, использовал свой опыт, в то время как в 2021 году он был более сырым, как гонщик. И это было заметно в борьбе с Льюисом, потому что там была настоящая драка, а в прошлом сезоне в его действиях было больше тактики.
Если бы у него не было конкурентов, мы бы вряд ли это увидели, так что конкуренция даже пошла Максу на пользу, а люди смогли увидеть, на что он способен на самом деле», – рассказал Албон.
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