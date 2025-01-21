Алекс Албон: «Считаю, что сезон-2024 был лучшим в карьере Ферстаппена»

Албон был впечатлен выступлением Ферстаппена в прошлом сезоне.

Пилот «Уильямса » отметил, что прошедший чемпионат Макс провел на очень высоком уровне, учитывая то, что он сумел достаточно уверенно защитить титул чемпиона, несмотря на серьезную конкуренцию со стороны «Макларена» и Ландо Норриса.

«Считаю, что сезон-2024 был лучшим в карьере Макса. Да, его сезон-2021 получился особенным, но там была настоящая битва. В то же время в прошлом сезоне Макс смотрелся очень здорово и сумел продемонстрировать все свое мастерство, не только с точки зрения времени прохождения круга, но и борьбы на трассе в гонках, умении распределять силы по ходу гоночного уик-энда, ну и так далее.

Даже когда мы все увидели, что машина «Ред Булл » стала работать не очень хорошо, Макс все равно продолжил показывать хорошие результаты, не давая Ландо Норрису сократить отставание по ходу сезона. И вот это, на мой взгляд, действительно впечатляет.

В какой-то степени Макс проявил зрелость, использовал свой опыт, в то время как в 2021 году он был более сырым, как гонщик. И это было заметно в борьбе с Льюисом, потому что там была настоящая драка, а в прошлом сезоне в его действиях было больше тактики.

Если бы у него не было конкурентов, мы бы вряд ли это увидели, так что конкуренция даже пошла Максу на пользу, а люди смогли увидеть, на что он способен на самом деле», – рассказал Албон .

Хэмилтон уже в «Феррари»: первые кадры с командой, тифози и легендарной F40