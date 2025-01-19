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Алекс Албон о приходе Сайнса в «Уильямс»: «У меня будет возможность сравнить себя с очень хорошим пилотом»

Албон рад переходу Сайнса в «Уильямс».

По словам гонщика британской команды, переход Карлоса из «Феррари» должен помочь «Уильямсу» сделать шаг вперед. Сам же Алекс хочет посмотреть, на что он окажется способен в соперничестве со столь быстрым и опытным пилотом.

«Это интересный вызов – мне нравится. Я думаю, что Карлос присоединяется к нам с хорошей репутацией. Он провел фантастический сезон, борясь с Шарлем Леклером, который является очень сильным гонщиком.

Для меня его приход – это тоже здорово, потому что у меня будет возможность напрямую сравнить себя с таким хорошим пилотом.

Так что да, я рад что Карлос здесь…и то, что он привнесет в «Уильямс», будет для нас очень важным. Его опыт выступлений и работы в такой топ-команде, как «Феррари», которая демонстрирует очень сильные выступления на каждом Гран-при», – рассказал Албон.

Подарки Сайнсу от «Феррари»: гиперкар, победный болид «Ф-1» и тесты с отцом. Прощание на $15 млн!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Racer
logoУильямс
logoФеррари
logoФормула-1
logoКарлос Сайнс
logoАлександр Албон
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