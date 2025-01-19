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Кристиан Хорнер об уходе Уитли: «Сам посоветовал ему воспользоваться шансом и стать руководителем команды»

Хорнер высказался об уходе Уитли в «Заубер-Ауди».

Руководитель «Ред Булл» рассказал, что поддержал Джонатана Уитли и посоветовал ему принять предложение «Заубер-Ауди» стать руководителем их команды.

Уитли проработал в «Ред Булл» на должности спортивного директора более десяти лет.

«Уверен, для «Заубер-Ауди» он станет очень ценным активом. При этом определение должности руководителя команды в каждом коллективе разное. Так что многое будет зависеть от того, какая у него на самом деле будет роль, какими будут функции. Но в основном, конечно, речь идет об операционной работе на трассе. И очень многое будет зависеть от динамики рабочих отношений с Маттиа Бинотто.

Джонатан давно стремился к тому, чтобы сделать этот шаг вперед, поэтому когда у него появилась такая возможность, я сам посоветовал ему воспользоваться этим шансом. При этом уход Джонатана даст ему возможность сделать шаг вперед в своей карьере, а также даст шанс другим людям в «Ред Булл» проявить себя. Так что я полностью поддерживал его в этом выборе, и говорил ему, что если он откажется, то может потом сильно об этом пожалеть.

Мы тоже готовились к этому и роли в команде были перераспределены за несколько месяцев до того, как он должен был покинуть «Ред Булл». Теперь его обязанности выполняют несколько других людей, что их тоже радует, поскольку дает новые возможности.

В любой организации нужно избегать застоев, должны происходить эволюционные изменения. Если я сравню наш нынешний инженерный офис с тем, что было в 2013 году, когда мы последний раз до этого выиграли четыре титула подряд, от той команды осталось, наверное, человека три, не более», – рассказал Хорнер.

Финансам «Ред Булл» в «Ф-1» без спонсоров Переса предрекали крах. Угрозы оправдались?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoКристиан Хорнер
logoАуди
logoРед Булл
logoМаттиа Бинотто
logoФормула-1
logoЗаубер
Джонатан Уитли
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