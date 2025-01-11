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Кристиан Хорнер: «Ферстаппену хватит характера в какой-то момент заявить: «Знаете? В следующем году я ухожу в гонки класса GT»

Хорнер предполагает будущий уход Ферстаппена из «Ф-1».

Руководитель «Ред Булл» считает, что действующий чемпион не задержится в «Формуле-1» действительно надолго, как Хэмилтон или Алонсо, и в какой-то момент вполне может перейти в другую гоночную серию.

Нынешний контракт Ферстаппена с «Ред Булл» рассчитан до конца 2028 года.

«Честно говоря, Макс Ферстаппен всегда был себе на уме, и из тех разговоров, что мы с ним вели, у меня сложилось ясное представление того, что Макс не видит себя в роли Фернандо Алонсо или Льюиса Хэмилтона – и не планирует выступать в «Формуле-1» еще 15 лет или около того.

У Макса есть интересы за пределами «Формулы-1». Ему нравится гоняться на машинах класса GT, нравится симрейсинг, ему нравятся болиды класса LMP. В определенных вещах у него достаточно «олдскульные» предпочтения.

И определенный шум и цирк вокруг «Формулы-1» ему явно не по душе. Но он будет гоняться в «Ф-1» до тех пор, пока будет получать от этого удовольствие.

Но как только это удовольствие снизится, ему хватит характера и решимости, чтобы заявить: «Знаете что? В следующем году я ухожу в гонки класса GT».

Макс уникален тем, что «Формула-1» не является для него определяющим фактором. Ему нравится тут гоняться, он любит эти гонки, но как только чувство удовлетворения ослабнет – он просто уйдет и займется чем-то еще.

Мы очень благодарны за то, что Макс является нашим гонщиком, и надеемся, что так будет еще много лет – ну, по крайней мере до 2028 года. Но дальше загадывать бессмысленно», – рассказал Хорнер.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФормула-1
logoРед Булл
logoКристиан Хорнер
logoМакс Ферстаппен
GT
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