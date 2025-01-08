Гран-при Бельгии проведут 4 раза за 6 лет в 2026-2031 годах

«Ф-1» объявила о продлении контракта с этапом в Спа.

«Формула-1 » и Гран-при Бельгии договорились о новом соглашении с 2026 года.

Гонку на автодроме «Спа-Франкоршам » проведут четырежды за шесть лет – в 2026, 2027, 2029 и 2031 годах. Этап уже был включен в календарь сезона-2025.

В 2025-2026 годах истекают контракты «Ф-1» с Барселоной и Имолой, а Гран-при Нидерландов покинет календарь после сезона-2026. Ранее появлялись сообщения о планируемой ротации европейских гонок.

Гран-при Нидерландов потеряет место в календаре «Формулы-1» после 2026 года

Руководство «Ф-1» готовится к ротации европейских Гран-при в календаре чемпионата (Autosport)