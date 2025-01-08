Гран-при Бельгии проведут 4 раза за 6 лет в 2026-2031 годах
«Ф-1» объявила о продлении контракта с этапом в Спа.
«Формула-1» и Гран-при Бельгии договорились о новом соглашении с 2026 года.
Гонку на автодроме «Спа-Франкоршам» проведут четырежды за шесть лет – в 2026, 2027, 2029 и 2031 годах. Этап уже был включен в календарь сезона-2025.
В 2025-2026 годах истекают контракты «Ф-1» с Барселоной и Имолой, а Гран-при Нидерландов покинет календарь после сезона-2026. Ранее появлялись сообщения о планируемой ротации европейских гонок.
Гран-при Нидерландов потеряет место в календаре «Формулы-1» после 2026 года
Руководство «Ф-1» готовится к ротации европейских Гран-при в календаре чемпионата (Autosport)
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем