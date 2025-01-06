TAG Heuer стал официальным хронометристом «Ф-1» вместо Rolex

«Формула-1» объявила о сделке с TAG Heuer.

Бренд часов TAG Heuer, принадлежащий транснациональной компании LVMH, стал официальным хронометристом «Формулы-1».

Ранее стало известно о десятилетнем глобальном партнерстве между серией и LVMH.

TAG Heuer, сотрудничавший с командами с 1971 года (в течение 30 лет с «Феррари », затем с «Ред Булл »), заменил Rolex.

«Формула-1» и LVMH объявили о 10-летнем глобальном партнерстве