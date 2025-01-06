TAG Heuer стал официальным хронометристом «Ф-1» вместо Rolex
«Формула-1» объявила о сделке с TAG Heuer.
Бренд часов TAG Heuer, принадлежащий транснациональной компании LVMH, стал официальным хронометристом «Формулы-1».
Ранее стало известно о десятилетнем глобальном партнерстве между серией и LVMH.
TAG Heuer, сотрудничавший с командами с 1971 года (в течение 30 лет с «Феррари», затем с «Ред Булл»), заменил Rolex.
«Формула-1» и LVMH объявили о 10-летнем глобальном партнерстве
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
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