Карун Чандок: «Соревноваться с Ферстаппеном – как играть с Надалем на грунте. Большой вопрос, хватит ли Лоусону психологических сил»

Чандок рассказал, какие трудности ждут Лоусона в паре с Ферстаппеном.

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок проанализировал решение «Ред Булл » сделать напарником Макса Ферстаппена Лиама Лоусона, а не Юки Цуноду .

«У Лиама нет опыта Юки Цуноды, в этом плане есть сомнения. Но можно посмотреть, как он движется. Сколько он провел – девять Гран-при, десять Гран-при? Он на равных с Юки по темпу. Средняя разница в квалификациях 0,07 секунды, речь о нескольких сотых. Так что по части скорости сомнений нет.

У него нет опыта в гонках, и выступления в паре с Максом станут вызовом. За время совместных выступлений Юки заработал восемь очков против четырех у Лиама. Пусть «РБ» была не такой конкурентоспособной, как в начале сезона, но это просто факт.

Проблема в том, что соревноваться с Максом или Фернандо [Алонсо ] – это как играть с Надалем на грунте. Что бы ты ни сделал, мяч возвращается на твою сторону. Каждый раз, когда проезжаешь круг, Макс проезжает круг лучше, он выдает круги как метроном. Думаю, именно это изматывает его напарников.

Хватит ли Лиаму психологических сил, чтобы справиться с подобным и принять вызов? На мой взгляд, это большой вопрос», – сказал комментатор Sky Sports.

Гельмут Марко: «Лоусону надо принять, что Ферстаппен лучший, и не пытаться его победить. Никто не может это сделать»

Гельмут Марко: «Ферстаппена все равно никто не победит, Лоусон выстоит с большей вероятностью»