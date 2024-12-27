Тед Кравиц: «Считаю, Цунода бы справился с давлением в «Ред Булл», Хорнер и Марко так не думают»

Кравиц заявил о разногласиях с «Ред Булл» по поводу Цуноды.

Журналист Sky Sports Тед Кравиц высказал версию, почему «Ред Булл» не повысил из второй команды Юки Цуноду .

«Полагаю, дело в темпераменте и в том, чтобы выдерживать давление, которое оказывается на напарника Макса Ферстаппена. В команде не думают, что он способен справиться с таким давлением.

[Цунода] должен справиться, он уничтожил всех своих напарников. Считаю, он достаточно зрелый для этого, но Хорнер и Марко так не думают», – предположил репортер.

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