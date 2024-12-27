Тед Кравиц: «Считаю, Цунода бы справился с давлением в «Ред Булл», Хорнер и Марко так не думают»
Кравиц заявил о разногласиях с «Ред Булл» по поводу Цуноды.
Журналист Sky Sports Тед Кравиц высказал версию, почему «Ред Булл» не повысил из второй команды Юки Цуноду.
«Полагаю, дело в темпераменте и в том, чтобы выдерживать давление, которое оказывается на напарника Макса Ферстаппена. В команде не думают, что он способен справиться с таким давлением.
[Цунода] должен справиться, он уничтожил всех своих напарников. Считаю, он достаточно зрелый для этого, но Хорнер и Марко так не думают», – предположил репортер.
«Ред Булл» снова не взял самого успешного гонщика системы в команду к Ферстаппену. Но почему?
Гельмут Марко: «Цунода точно быстрее Лоусона, но нестабилен и ошибается. В паре с Ферстаппеном возникли бы проблемы в эмоциональном плане»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
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