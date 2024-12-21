Гельмут Марко: «Цунода сделал более серьезный шаг вперед, чем ожидал «Ред Булл»

Марко рассказал, что прогресс Цуноды превзошел ожидания «Ред Булл».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко похвалил пилота «РБ» (с сезона-2025 – «Рейсинг Буллз ») Юки Цуноду , который не получил повышение в основную команду, а также сообщил, над чем предстоит поработать японцу.

«На мой взгляд, Юки может быть по-настоящему быстрым, но он не очень стабильный.

Однако он прибавил во всех областях. Также он сократил количество эмоциональных моментов по радио, улучшилась техническая обратная связь. Так что, считаю, Юки сделал большой шаг вперед – более серьезный шаг, чем мы ожидали от него.

Над чем нужно поработать? Над стабильностью. Да, было не так много аварий, но, к примеру, в Мексике случились две.

Так что, повторюсь, он должен стать стабильнее, реже попадать в инциденты», – подчеркнул один из боссов «Ред Булл» в подкасте Inside Line F1.

«Ред Булл» опять ошибся со вторым пилотом для «Ф-1»? Сколько же критики!

Юки Цунода: «Велика вероятность, что придется рассмотреть другую команду, если не получу долгосрочного контракта»