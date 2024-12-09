Хэмилтон завершил сезон «Ф-1» 7-м – это худший результат в карьере
Льюис Хэмилтон, покидающий «Мерседес», стал седьмым по итогам сезона-2024.
На Гран-при Абу-Даби Хэмилтон опередил напарника Джорджа Расселла на последнем круге, но остался ниже в чемпионате (223 очка против 245).
Семикратный чемпион мира никогда не завершал сезон на столь низкой позиции. Ранее личным антирекордом британца в «Формуле-1» было шестое место в 2022-м.
Льюис одержал две победы в 2024-м, в то время как в 2013-м выиграл одну гонку, а в 2022-2023 годах ни разу не поднимался на высшую ступень подиума.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
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