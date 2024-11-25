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Кристиан Хорнер: «Где-то на этапе в Монце начало казаться, что победа в чемпионате может ускользнуть от «Ред Булл»

Хорнер рассказал о сомнениях в титуле Ферстаппена в середине сезона.

Руководитель «Ред Булл» признал, что после этапа в Майами команда утратила уверенное преимущество над конкурентами в скорости.

Хорнера также спросили, согласен ли он с Ферстаппеном, который заявил, что, по его мнению, на протяжении примерно 70 процентов сезона машина «Ред Булл» не была самой быстрой в пелотоне:

«Думаю, что в целом это верно. Начиная с Гран-при Майами – именно это было поворотным моментом. Машиной в целом было довольно трудно управлять, но Макс сумел адаптироваться и выжимать из нее максимум.

В последних гонках мы смогли прибавить, машина стала работать лучше. Но да, примерно в районе проведения этапа в Монце начало казаться, что победа в чемпионате может от нас ускользнуть. Впереди было еще очень много гонок, а «Ред Булл» в тот момент значительно уступал в скорости «Макларену», «Феррари» и даже «Мерседесу».

Однако наши инженеры трудились без устали, долгими часами, с раннего утра, по выходным – только чтобы улучшить работу нашего болида.

И для меня по-настоящему поворотным моментом (уже в лучшую сторону), стал этап в Остине, победа в спринте, квалификация на первом ряду, подиум в гонке. И затем, разумеется, этап в Бразилии во многих смыслах стал решающим. Там Макс продемонстрировал выдающееся выступление и дал нам точку опоры в борьбе за титул», – рассказал Хорнер.

Макс Ферстаппен – четырехкратный чемпион мира! Он уже почти как Хэмилтон и Шумахер?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
logoФормула-1
logoКристиан Хорнер
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
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