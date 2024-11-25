Карлос Сайнс о непобедимости Ферстаппена: «На равной технике все сражаются, ошибаются и жалуются, любой гонщик оказывается человеком»

Сайнс ответил, можно ли найти оружие против Ферстаппена.

Гонщик «Феррари » Карлос Сайнс прокомментировал тезис о непобедимости лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена .

«Как бы я ни считал, что Макс выступал невероятным образом в этом году, вторая половина сезона показывает, что, когда восемь пилотов в десятой друг от друга, мы все можем обыгрывать его неделю за неделей.

Знаете, он невероятно здорово себя проявил, доминируя в доминирующей машине, а затем не допуская ошибок во второй половине сезона. Вот что, на мой взгляд, сделало его пилотом года и чемпионата.

Однако вторая половина сезона просто демонстрирует, что на равной, более или менее равной технике мы все способны сражаться друг с другом, осложнять друг другу жизнь. И все начинают допускать ошибки, когда оказываются под давлением, все начинают жаловаться на свои болиды, жаловаться в прессе на свои машины.

Знаете, все дело в том, как ты справляешься с давлением, когда нет задела. Если у тебя нет задела в две-три десятые по отношению к ближайшему сопернику или напарнику, внезапно давление повышается, и любой гонщик оказывается человеком», – проанализировал Сайнс после Гран-при Лас-Вегаса.

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