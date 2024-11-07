Кристиан Хорнер допустил борьбу Хэмилтона и Ферстаппена в 2025-м: «Льюис запрыгивает в «Феррари» в нужный момент, возможно»

Хорнер видит потенциал в переходе Хэмилтона в «Феррари».

Руководитель «Ред Булл » Кристиан Хорнер ответил на вопрос, ждать ли в 2025 году противостояния Макса Ферстаппена с будущим пилотом «Феррари» Льюисом Хэмилтоном , уходящим из «Мерседеса».

«Будет очень интересно посмотреть, как Льюис приспособится к жизни в «Феррари». Он покидает весьма комфортную среду, которую очень хорошо знает по последним десяти годам – более чем десяти годам. Так что для него это что-то новое. Шарль Леклер – тоже очень быстрый пилот.

Но, похоже, «Феррари» набрала ход. Безусловно, пилот масштаба Льюиса всегда будет конкурентом.

Возможно, он запрыгивает как раз в нужный момент. Разумеется, он увидел доводы в пользу смены команды, потому что верит в будущее «Феррари ». Будет захватывающе понаблюдать за развитием событий», – заявил Кристиан.

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