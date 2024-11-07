  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Кристиан Хорнер допустил борьбу Хэмилтона и Ферстаппена в 2025-м: «Льюис запрыгивает в «Феррари» в нужный момент, возможно»
4

Кристиан Хорнер допустил борьбу Хэмилтона и Ферстаппена в 2025-м: «Льюис запрыгивает в «Феррари» в нужный момент, возможно»

Хорнер видит потенциал в переходе Хэмилтона в «Феррари».

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос, ждать ли в 2025 году противостояния Макса Ферстаппена с будущим пилотом «Феррари» Льюисом Хэмилтоном, уходящим из «Мерседеса».

«Будет очень интересно посмотреть, как Льюис приспособится к жизни в «Феррари». Он покидает весьма комфортную среду, которую очень хорошо знает по последним десяти годам – более чем десяти годам. Так что для него это что-то новое. Шарль Леклер – тоже очень быстрый пилот.

Но, похоже, «Феррари» набрала ход. Безусловно, пилот масштаба Льюиса всегда будет конкурентом.

Возможно, он запрыгивает как раз в нужный момент. Разумеется, он увидел доводы в пользу смены команды, потому что верит в будущее «Феррари». Будет захватывающе понаблюдать за развитием событий», – заявил Кристиан.

Хэмилтон проведет остаток сезона за «Мерседес», несмотря на слухи о досрочном уходе (Sky Sports)

Льюис Хэмилтон о нестабильности работы болида: «Если найдете ответ на этот вопрос – я дам вам миллион долларов!»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Talksport
logoФеррари
logoЛьюис Хэмилтон
logoКристиан Хорнер
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМерседес
logoМакс Ферстаппен
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Маттиа Бинотто об отказе «Заубера» от Шумахера: «Вольффа тоже надо спросить, почему он подписал Антонелли, а не Мика»
1 минуту назад
Экс-пилот «Ф-1» Клин: «Ферстаппен легко бы обогнал Норриса даже без остановки гонки в Бразилии»
6сегодня, 07:31
Кристиан Хорнер: «Сайнс не входит в планы «Ред Булл» на сезон-2025»
6сегодня, 06:49
WEC. «Ламборгини» покинет чемпионат после всего одного сезона в серии (Racer)
7вчера, 18:23
Двукратный чемпион WRC Рованпера попробовал себя за рулем болида «Ред Булл»
2вчера, 16:35Фото
Ферстаппен, Окон, Гасли и Цунода – лучшие пилоты Гран-при Сан-Паулу по версии экспертов сайта «Ф-1»
7вчера, 16:24
Йос Ферстаппен: «Не надо приглашать в стюарды бывших пилотов «Формулы-1»
31вчера, 16:14
Кристиан Хорнер о Ферстаппене: «Экклстоун сказал, что это одно из лучших выступлений, что он когда-либо видел»
11вчера, 14:44
Маттиа Бинотто: «Все равно выбрали бы Бортолето. Вопрос был в том, переводить его в «Ф-1» напрямую или отложить на 2026 год»
5вчера, 13:47
Джонни Херберт о критике со стороны Йоса Ферстаппена: «Если я не согласен с чем-то, что происходит на гоночной трассе – то я так и скажу»
13вчера, 13:12
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото