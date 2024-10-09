Гельмут Марко о комментариях Йоса Ферстаппена: «На пользу «Ред Булл» эта ситуация точно не пошла»
Гельмут Марко высказался о скандале в «Ред Булл» в начале года.
Из-за расследования в отношении Хорнера, который подозревался в неподобающем поведении, в руководстве «Ред Булл» произошел раскол и началась внутренняя борьба за власть и сферы влияния. Сторону новых боссов «Ред Булл» тогда занял и Йос Ферстаппен, в том числе публично призывая Хорнера подать в отставку.
В итоге владельцы «Ред Булл» из Таиланда встали на сторону Хорнера, и тот укрепил свои позиции в команде.
По словам советника «Ред Булл», вся эта ситуация не пошла команде на пользу, хотя стороны в итоге решили уладить конфликт и поставить на первое место решение спортивных задач.
«Скажем так, на пользу вся эта ситуация точно не пошла. Но внутри команды мы все-таки сели и все обсудили, договорившись о том, что нам нужно объединить усилия и работать сообща, если мы хотим выиграть титул в этом году.
Да и в отношении будущего, чтобы мы вновь могли построить машину, которая будет выигрывать гонки. Потому что ясно и то, что если мы не предоставим Максу Ферстаппену машину, за рулем которой он сможет побеждать, то Макс начнет рассматривать другие варианты – ведь во всех этих долгосрочных контрактах всегда есть различные опции досрочного расторжения. Все это, разумеется, при условии того, что Макс и дальше будет получать удовольствие от гонок.
Но да, это еще один фактор, который нужно принимать во внимание. Гонщик всегда хочет выступать за ту команду, где ему предложат самую быструю машину», – рассказал Марко.
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