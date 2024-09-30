Сеть мультибрендовых магазинов AMAZING RED представила коллекции PUMA: в основе – автоспортивный стиль

Cеть мультибрендовых магазинов AMAZING RED показала новую кампанию «Твой спорт. Твоя мотивация», в которой представлены коллекции PUMA в стиле автоспорт. Героями съемки стали актер Владимир Гарцунов и модели агентства Lumpen.

В съемке показаны одежда, обувь и аксессуары из коллекций PUMA MAPF1, PUMA Ferrari и PUMA BMW, а также коллекции PUMA и Nike для тренинга. Эти линейки доступны во всех концептуальных магазинах AMAZING RED и в онлайн-магазине сети.

Совместная кампания AMAZING RED и PUMA посвящена людям, которые находят мотивацию в спорте и дисциплине: мотивация заставляет нас начинать работу над собой, а дисциплина помогает не сдаваться при первых неудачах. Регулярные тренировки, умение сконцентрироваться и постоянное совершенствование своих навыков в кругу единомышленников – все это вырабатывает стойкость характера и приводит людей к поставленным целям.

AMAZING RED – сеть мультибрендовых магазинов по всей России, которая предлагает любителям спорта и уличного стиля одежду, обувь и аксессуары от PUMA, Nike, Asics и Hoka.

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