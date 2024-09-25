Ландо Норрис о лучшем круге Риккардо: «Тут не на что жаловаться»
У Норриса нет претензий к Риккардо.
Пилот «Макларена» на Гран-при Сингапура не смог заработать один дополнительный балл за лучший круг в гонке, потому что Даниэль Риккардо, выступавший за «РБ», в конце заезда совершил пит-стоп и перешел на шины «софт», что в итоге помогло ему перебить время Норриса.
После гонки в руководстве «Макларена» выразили сомнения относительно честности ведения подобной борьбы, учитывая, что у «Ред Булл» и «РБ» одни и те же владельцы.
По словам же Норриса, он не видит в случившемся ничего плохого, учитывая, что в прошлом он и сам поступал подобным образом, стараясь отобрать один дополнительный балл у прямых конкурентов.
«Так все работает в «Формуле-1». И так происходит, я не знаю, как минимум с моего рождения. Так что тут не на что жаловаться.
Более того, в прошлом были гонки, где другие люди боролись за победы, а мы отнимали у них лучший круг. Так что да, это было вполне логично, соперники сработали умно. Я рад за Даниэля, вот и все», – рассказал Норрис.
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