Нико Росберг о грядущем уходе Риккардо из «Ф-1»: «К сожалению, в этом году Даниэль недостаточно хорошо себя показал»
Росберг высказался об уходе Риккардо из «Формулы-1».
Чемпион 2016 года отметил, что австралиец остается одним из любимцев болельщиков, но что в этом году он продемонстрировал недостаточно высокий уровень выступлений.
Ожидается, что в Сингапуре Риккардо провел свою последнюю гонку в «Формуле-1», и что начиная с Гран-при США в составе «РБ» его заменит Лиам Лоусон.
Официально объявление о переходе, предположительно, ожидается в ближайший вторник.
«Все это весьма досадно, не правда ли? Даниэля очень любят и в паддоке, и болельщики. К сожалению, в этом году он просто недостаточно хорошо себя показал», – рассказал Росберг.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Planet F1
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