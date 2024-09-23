Нико Росберг о грядущем уходе Риккардо из «Ф-1»: «К сожалению, в этом году Даниэль недостаточно хорошо себя показал»

Росберг высказался об уходе Риккардо из «Формулы-1».

Чемпион 2016 года отметил, что австралиец остается одним из любимцев болельщиков, но что в этом году он продемонстрировал недостаточно высокий уровень выступлений.

Ожидается, что в Сингапуре Риккардо провел свою последнюю гонку в «Формуле-1», и что начиная с Гран-при США в составе «РБ » его заменит Лиам Лоусон .

Официально объявление о переходе, предположительно, ожидается в ближайший вторник.

«Все это весьма досадно, не правда ли? Даниэля очень любят и в паддоке, и болельщики. К сожалению, в этом году он просто недостаточно хорошо себя показал», – рассказал Росберг.

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