Макс Ферстаппен: «Второе место – хорошее достижение. Конечно, я им недоволен»
Пилот «Ред Булл» подвел итоги Гран-при Сингапура, где финишировал вторым.
«Я был сам по себе. Я старался делать все, что в моих силах, контролировать свой темп в конце.
Первый отрезок вышел довольно сложным, мы столкнулись с износом шин. Второй получился получше, мне было удобнее пилотировать.
Мы знали, что в этот уик-энд столкнемся с трудностями. Второе место – хорошее достижение. Конечно, мы им недовольны. Сейчас нам нужно улучшать и улучшать свой темп. Это мы и попробуем сделать», – сказал Ферстаппен.
Макс отдельно прокомментировал тот факт, что его отрыв от Ландо Норриса в личном зачете сократился до 52 очков:
«Это может быстро измениться. Нам нужно продолжать стараться и в какой-то момент все перевернуть, не финишировать постоянно позади. Но посмотрим, как пойдет».
Гран-при Сингапура-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й
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