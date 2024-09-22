Макс Ферстаппен: «Второе место – хорошее достижение. Конечно, я им недоволен»

Ферстаппен высказался о 2-м месте в Сингапуре.

Пилот «Ред Булл » подвел итоги Гран-при Сингапура, где финишировал вторым.

«Я был сам по себе. Я старался делать все, что в моих силах, контролировать свой темп в конце.

Первый отрезок вышел довольно сложным, мы столкнулись с износом шин. Второй получился получше, мне было удобнее пилотировать.

Мы знали, что в этот уик-энд столкнемся с трудностями. Второе место – хорошее достижение. Конечно, мы им недовольны. Сейчас нам нужно улучшать и улучшать свой темп. Это мы и попробуем сделать», – сказал Ферстаппен.

Макс отдельно прокомментировал тот факт, что его отрыв от Ландо Норриса в личном зачете сократился до 52 очков:

«Это может быстро измениться. Нам нужно продолжать стараться и в какой-то момент все перевернуть, не финишировать постоянно позади. Но посмотрим, как пойдет».

Гран-при Сингапура-2024. Норрис выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Пиастри – 3-й