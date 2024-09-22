К неудаче Леклера в квалификации привела неполадка в работе термочехла (it.motorsport)

Леклер плохо проехал последний круг в квалификации из-за технических проблем.

Пилот «Феррари» в итоге не смог показать времени в третьем сегменте квалификации и начнет предстоящий Гран-при Сингапура с 9-й позиции.

После гонки Леклер в одном из интервью с недоумением объяснял свою неудачу тем, что температура передних шин на его болиде оказалась на 10-12 градусов ниже нормы.

Как объясняют журналисты итальянского подразделения Motorsport, основной причиной возникновения данной проблемы стали неполадки в работе термочехлов.

Отмечается, что причиной стала неполадка в работе кабеля, питающего термочехол от сети. Проблему с передним левым колесом на болиде Леклера обнаружили примерно за 8 минут до конца третьего сегмента. После этого, выявив неполадки, в «Феррари » оперативно заменили сам кабель питания термочехла.

Тем не менее, из-за того, что между моментом окончания ремонта и восстановления работы термочехла и моментом, когда Леклеру было необходимо выезжать на трассу на последнюю попытку, прошло совсем немного времени, термочехол не успеть восстановить оптимальную температуру в левой передней шине.

В результате разница в температуре двух передних шин составила 10 градусов, что критическим образом сказалось на балансе болида.

Повлияло на ситуацию и то, что в момент выезда из боксов Леклер не сразу смог начать движение – а простоял на месте, пропуская уже двигавшиеся по пит-лейн болиды Пиастри, Норриса, Хюлькенберга и Алонсо.

Шарль Леклер: «Температура передних шин была на 10-12 градусов ниже нормы. У команды пока нет ответа, это катастрофа»