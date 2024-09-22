Оскар Пиастри: «Разочарован ужасными кругами в третьем сегменте квалификации»

Пиастри высказался о причинах неубедительной квалификации.

Гонщик «Макларена » Оскар Пиастри прокомментировал пятое место в квалификации к Гран-при Сингапура – австралиец отстал от напарника Ландо Норриса , завоевавшего поул, более чем на 0,4 секунды.

«По ходу практики было очень тяжело, честно говоря, темпа не было. В квалификации я чувствовал себя достаточно комфортно. Ощущения в машине стали гораздо лучше, и второй сегмент прошел довольно сильно. Даже и третий тоже, просто оба моих круга получились ужасными.

Последний выглядел хорошо, я ехал чуть быстрее, чем во втором сегменте, и это позволило бы сразиться за поул. Но да, ближе к концу у меня случился момент, а с этими шинами в данный уик-энд достаточно одного маленького срыва, чтобы разрушить круг. Я разочарован.

Я считаю, дело просто в том срыве. Мне казалось, что я расходовал [шины] по ходу круга, но не безумно. Однако на выезде из 14-го поворота у меня была огромная пробуксовка, в 16-м и 17-м поворотах я чуть не оказался в стене. Все из-за того момента с пробуксовкой. Досадно.

По ходу уик-энда у нас [с Норрисом] были различия в настройках. Постепенно мы сближались, и я стал чувствовать себя куда более комфортно. Откровенно говоря, в квалификации мне было комфортно, просто исполнение оказалось недостаточно хорошим.

Я квалифицируюсь не ради того, чтобы помочь Ландо – я хочу оказаться как можно выше. И показать лучший результат для команды. Естественно, Ландо поможет, если буду непосредственно за ним, но сегодня это не так. Это печальный результат для меня и для команды.

Повезло, что Перес и две «Феррари» все равно позади. Это очень маленькая победа, хотя в целом вечер разочаровывающий», – заявил Пиастри.

Оскар сообщил, что постарается опередить пилотов «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла в гонке:

«Сделаем все возможное. Темп на длинных дистанциях должен быть сильным. Просто трек не самый легкий в мире для обгонов. Посмотрим, что получится.

Не так уж много больших зон торможения, как в Баку, чтобы сотворить магию, но увидим, что у меня выйдет».

Норрис завоевал 6-й поул в карьере. Ландо лишь раз выиграл гонку с первой позиции

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