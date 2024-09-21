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Кристиан Хорнер: «Сегодня Ферстаппен выжал из машины абсолютно все, что только мог»

Хорнер отметил выступление Ферстаппена.

Руководитель «Ред Булл» подвел итоги квалификации к Гран-при Сингапура, а также поделился мнением о перспективах команды в завтрашней гонке.

«Да, это весьма значительное выступление. Максу и его инженерам удалось здорово перевернуть ситуацию, все это стало возможно благодаря упорной работе команды. После вчерашнего выступления мы в какой-то степени оказались зажаты в угол, но смогли хорошо отреагировать. Очень сильное выступление Макса. Думаю, сегодня он выжал из машины абсолютно все, что только мог.

Тем не менее, завтра нас ждет совсем другая история, ведь болиды будут на 100 кг тяжелее из-за топлива в баках. Так что завтра по своему поведению это будет совсем другая машина. Но мне все равно кажется, что сегодня Макс выжал из болида абсолютно все, что только было возможно.

Что касается Серхио, то у него возникла неприятная ситуация в последнем повороте. Если бы не этот инцидент, он бы прошел в третий сегмент квалификации. Для него такой результат – это разочарование. К счастью, обе «Феррари» оказались не так уж далеко на стартовой решетке. Хотя с учетом старта с 13-й позиции гонка все равно будет для Чеко непростой», – рассказал Хорнер.

Квала на слабейшем треке «Ред Булл»: Ферстаппен реанимировался, «Феррари» ужаснула

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Gp Blog
logoКристиан Хорнер
logoРед Булл
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
logoСерхио Перес
logoМакс Ферстаппен
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