Андреа Стелла о запрете «мини-DRS»: «Эффект абсолютно нулевой»
Руководитель «Макларена» ответил на вопросы о запрещенном «мини-DRS» после того, как Ландо Норрис взял поул в Сингапуре.
«Что ж, эффект абсолютно нулевой. Думаю, мы увидели это сегодня. То, что наши соперники отвлекаются по таким поводам, – хорошие новости для нас. Ведь это значит, что они не фокусируются на самих себе, что для нас становится преимуществом.
Нас полностью устраивает то, что это превратилось в своего рода отвлекающий маневр, который кто-то обсуждает. Крыло легальное.
Здесь нет темы для разговора. Думаю, это просто история, но похоже, что все ищут какие-то истории. И это нормально, мы спокойно к этому относимся.
Мы продолжаем концентрироваться на собственных делах, твердо стоя на ногах. Продолжаем привозить новинки – вот чем мы занимаемся. Мы ведем разговор на трассе», – отметил Стелла.
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