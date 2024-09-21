Андреа Стелла о запрете «мини-DRS»: «Эффект абсолютно нулевой»

В «Макларене» спокойно восприняли запрет «мини-DRS».

Руководитель «Макларена » ответил на вопросы о запрещенном «мини-DRS» после того, как Ландо Норрис взял поул в Сингапуре .

«Что ж, эффект абсолютно нулевой. Думаю, мы увидели это сегодня. То, что наши соперники отвлекаются по таким поводам, – хорошие новости для нас. Ведь это значит, что они не фокусируются на самих себе, что для нас становится преимуществом.

Нас полностью устраивает то, что это превратилось в своего рода отвлекающий маневр, который кто-то обсуждает. Крыло легальное.

Здесь нет темы для разговора. Думаю, это просто история, но похоже, что все ищут какие-то истории. И это нормально, мы спокойно к этому относимся.

Мы продолжаем концентрироваться на собственных делах, твердо стоя на ногах. Продолжаем привозить новинки – вот чем мы занимаемся. Мы ведем разговор на трассе», – отметил Стелла .

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